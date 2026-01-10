Calcio regionale
10 gennaio 2026 alle 18:55
Promozione: vince l'Ovodda, piegato il SelargiusRinviata la sfida fra Borgo Sant'Elia e Guspini per il forte vento
Nel campionato di Promozione girone A, importante successo in chiave classifica dell'Ovodda che ha piegato il Selargius per 2-0.
L'altra gara in programma in serata fra Vecchio borgo Sant'Elia e Guspini è stata sospesa per il vento dopo appena 9' di gioco: i cagliaritani hanno fallito anche un rigore.
Sarà la Figc a stabilire la data del recupero con l'accordo fra le due società.
