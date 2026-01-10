Nel campionato di Promozione girone A, importante successo in chiave classifica dell'Ovodda che ha piegato il Selargius per  2-0.

L'altra gara in programma in serata fra Vecchio borgo Sant'Elia e  Guspini è stata sospesa per il vento  dopo appena  9' di gioco: i cagliaritani hanno fallito anche un rigore.

Sarà la Figc a stabilire la data del recupero con l'accordo fra le due società.

