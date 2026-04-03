Scenderà in campo domani, per la quattordicesima giornata del girone di ritorno, il torneo di Promozione regionale di calcio. È il terz’ultimo appuntamento stagionale. Per le formazioni oristanesi un turno fondamentale.

Nel girone A, il Terralba F. Bellu attende la visita della Cannonau Jerzu. Terralbesi sempre in corsa per il primo posto. L’obiettivo è fare bottino pieno per tentare il sorpasso o, quantomeno, rimanere in scia al Guspini (che attualmente ha un punto di vantaggio), impegnato a sua volta sul terreno del Castiadas (terza forza del torneo a 3 punti dalla vetta).

L’undici allenato da Daniele Porcu nel turno scorso ha vinto sul campo del CUS Cagliari (0-1) e se la vedrà contro una squadra in piena corsa salvezza, galvanizzata dalla vittoria contro la Baunese (1-0). Tra le altre gare delle oristanesi, spicca il derby tra Tharros e Freccia Parte Montis. Oristanesi praticamente salvi (manca solo un punticino per la certezza matematica) che se la vedranno contro i “cugini” mogoresi, alla ricerca di punti per rimanere in piena corsa salvezza. I playout distano, infatti, 3 punti (Ovodda ha 26 punti, la Freccia 23). Impegni esterni, infine, per Arborea e Samugheo.

I primi saranno di scena sul campo della Baunese, compagine appaiata alla Freccia Parte Montis e, dunque, in piena lotta salvezza. La formazione guidata da Maurizio Firinu è in un ottimo momento di forma, reduce da 5 vittorie di fila. Il Samugheo, invece, giocherà a Pirri, altra squadra inserita nella lotta per non retrocedere. I ragazzi allenati da Alberto Piras cercheranno di riscattare la sconfitta del turno scorso contro l’Arborea (2-0).

Nel girone B turno cruciale per Bosa e Ghilarza. I bosani ospiteranno il Coghinas (formazione in lotta per la quarta posizione) per cercare di conquistare punti fondamentale per uscire dalla zona playout. Il Ghilarza, invece, è chiamata a conquistare i 3 punti sul campo della San Giorgio Perfugas per continuare a rimanere a contatto con il treno salvezza.

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