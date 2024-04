In Promozione mancano tre giornate alla fine, poi playoff e playout. La prima sarà mercoledì, nell'ultimo turno infrasettimanale del campionato. Fra ieri e sabato ancora nessun altro verdetto particolare: gli unici restano dal Girone A, dove il Monastir ha stravinto il campionato (e deve giocare la finale di coppa con la Lanteri Sassari) e sono retrocesse Gonnosfanadiga e Verde Isola.

Girone A. Il Monastir, già promosso da tre settimane e sempre imbattuto, pareggia 1-1 ad Arbus per un punto fondamentale nella corsa salvezza della squadra di Nicola Agus per allungare sulla Gialeto terzultima e battuta dal Tortolì. Il Castiadas ipoteca il secondo posto superando 3-0 il Pirri, mentre il Terralba non chiude i conti per il terzo perdendo 4-2 a Lanusei. Vittoria chiave per i biancorossoverdi, che lasciano la zona playout dove ora rischia anche l'Arborea (sconfitta in casa con l'Idolo).

Girone B. Sono in tre per la promozione diretta: Nuorese, Alghero e Usinese vincono tutte e tre salendo rispettivamente a 71, 70 e 68 punti. Sarà un finale infuocato per vincere il raggruppamento, senza scontri diretti fra chi comanda la classifica. Per i verdazzurri c'è il vantaggio di avere il destino in mano: superando Luogosanto (mercoledì in trasferta), Stintino (domenica in casa) e Lanteri (il 12 maggio a Sassari) la formazione guidata da Antonio Prastaro farà ritorno in Eccellenza dopo appena un anno. Alghero e Usinese devono invece sperare in passi falsi altrui.

