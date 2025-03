Negli anticipi volano le grandi della Promozione.

Hanno vinto Lanusei e Tortolì nel girone A. Travolgente l'Usinese nel girone B che ha inflitto un durissimo 7-2 all'Abbasanta, avvicinandosi alla vetta. Nel gruppo A il Lanusei ha inflitto un secco 4-0 al Villamassargia portandosi a quota 57.

In seconda posizione il Tortolì che ha vinto il derby sull'Idolo (4-2), rimanendo secondo in classifica a quota 53, quattro punti in meno del Lanusei. Pari (2-2) fra Villacidrese e Sant'Elena. Il Guspini ha vinto a Orroli per 2-0, il Selargius ha piegato l'Uta ugualmente per 2-0. Netta vittoria (3-0) dell'Arborea nel derby con la Tharros. Vittoria infine dell'Atletico Cagliari a Masainas per 4-1. Domani si giocano le altre gare.

