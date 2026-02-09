Chioschi e stabilimenti danneggiati, montagne di sabbia inghiottite dal mare. Questi gli effetti del ciclone Harry lungo i 4 km di spiaggia cagliaritana del Poetto. La linea spartiacque è la rotonda dello stabilimento balneare del Lido. A destra, quella più vicina alla Sella del Diavolo, l’arenile non presenta grandi differenze rispetto all’anno scorso. A sinistra, invece, la risacca arriva sino a pochi metri dalle cabine.

Poetto dopo il ripascimento del 2002

Su una linea gli esperti dell’Università di Cagliari sono irremovibili: il ripascimento, se non si eliminano stabilimenti balneari e chioschi dalla spiaggia, serve a poco o niente. Una posizione che è una risposta implicita alla proposta del sindaco Massimo Zedda che nei giorni successivi al ciclone aveva ipotizzato un travaso di sabbia dalla cava lungo la statale 125, sulla strada per Burcei.

