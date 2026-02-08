Successo del Kalagonis nell'anticipo del girone A di Seconda categoria: 2-0 il risultato finale a favore del Kalagonis con gol di Denotti e N. Atzeni (autogol). Ha arbitrato Puddu di Cagliari.

Himalaya e Castiadas hanno vinto gli altri due anticipi sempre del girone A. L'Himalaya in piena lotta promozione ha piegato il Sinnai per 3-0 con gol di Orru', Catte e F. Pirinu. Ha arbitrato Saba di Carbonia.

La Castiadase ha invece avuto la meglio sulla Ferrini Quartu per 2-1 con reti al 12’ Cireddu, al 47’ di Malloru e al 71’ di Trogu. Ha arbitrato Pinna di Cagliari.

