Promozione, di scena il girone AAttese Atletico-Terrralba e Tonara-Guspini
Dopo il successo nell'anticipo di ieri del Samugheo sull'Uta, oggi si giocano tutte le altre gare del girone A della Promozione.
Le capoliste sono attese da impegni non facili. Il Terralba sarà a Cagliari contro l'Atletico, il Guspini a Tonara.
La Villacidrese attende l'arrivo dell'Ovodda. Il Castiadas che non vince da alcuni turni sarà in Ogliastra per affrontare la Baunese.
In programma in chiave salvezza il derby tra il Pirri e il Cus Cagliari. Da seguire a Sinnai Vecchio Borgo Sant'Elia-Tharros, Arborea-Jerzu, Selargius-Freccia Parte Montis.
Ieri si sono invece giocate le gare del girone B col primo imposto dallo Stintino all'Alghero: un pareggio (2-2), arrivato con la capolista catalana che finora aveva sempre vinto.