Dopo il successo nell'anticipo di ieri del Samugheo sull'Uta, oggi si giocano tutte le altre gare del girone A della Promozione.  

Le capoliste sono attese da impegni non facili. Il Terralba sarà a Cagliari contro l'Atletico, il Guspini a Tonara.

La Villacidrese attende l'arrivo dell'Ovodda. Il Castiadas che non vince da alcuni turni sarà in Ogliastra per affrontare la Baunese.

In programma in chiave salvezza il derby tra il Pirri e il Cus Cagliari. Da seguire a Sinnai Vecchio Borgo Sant'Elia-Tharros,  Arborea-Jerzu, Selargius-Freccia Parte Montis.

Ieri si sono invece giocate le gare del girone B col primo  imposto dallo Stintino all'Alghero: un pareggio (2-2), arrivato con la capolista catalana che finora aveva sempre vinto.

