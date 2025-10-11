Tra oggi e domani si ritorna in campo nel torneo di Promozione di calcio regionale. Stasera spazio al girone B, domani si gioca nel girone A.

Tra gli anticipi di giornata, nel girone B sarà il Bosa a scendere per primo in campo. La compagine allenata da Tore Carboni, infatti, andrà a far visita all’Atletico Bono. Bono che in settimana ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Meloni: subentra nel ruolo di allenatore-giocatore a Michele Fogu. I bosani, dal canto loro, sono reduci da una striscia di 4 vittorie consecutive. Alle 16.30, invece, sarà la volta del Ghilarza, impegnata in casa contro il Coghinas. Anche nella formazione ghilarzese la novità sarà in panchina, con Simone Deliperi che in settimana ha sostituito il tecnico Massimiliano Mura. Per Deliperi è un ritorno: aveva già vestito da giocatore la maglia del Ghilarza, vincendo anche una Coppa Italia di Eccellenza. Nelle prime 5 giornate di campionato il ruolino di marcia del Ghilarza è stato di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Domani in campo il girone A. Per tutte il calcio d’inizio è previsto alle 16. Impegno casalingo per il Terralba F. Bellu contro l’Atletico Cagliari. I terralbesi sono reduci dal pareggio in casa del Pirri per 2-2, dopo essere stati avanti 0-2. All’undici allenato da Daniele Porcu serve una vittoria per continuare a consolidare la seconda posizione e tallonare la capolista Guspini. Sempre in casa giocherà la Tharros, che cercherà di riscattare la sconfitta della settimana scorsa contro la Villacidrese (4-0) ospitando il Vecchio Borgo Sant’Elia. In cerca di punti salvezza la Freccia Parte Montis che attende la visita del Selargius. Selargini che si trovano a ridosso della zona playoff e arrivano dalla vittoria per 2-0 contro Uta. Proprio a Uta giocherà il Samugheo. La formazione allenata da Giorgio Ferraro va alla ricerca di conferme, dopo un avvio di stagione più che positivo. Infine, impegno esterno per l’Arborea, sul terreno della Cannonau Jerzu. Entrambe le formazioni puntano a mettere punti in cascina dopo aver subito la sconfitta nel turno scorso (Jerzu ha perso 6-0 contro il Vecchio Borgo Sant’Elia, Arborea superato in casa dal Cus Cagliari per 1-2).

