Nessuna novità in vetta alla classifica nel girone D di Prima Categoria, sempre occupata dal Monte Alma con 24 punti, e come seconda il Lanteri 21. Semmai a fare notizia è che i nulvesi, dopo un filotto di 8 vittorie consecutive, hanno subito a Valledoria la prima sconfitta. Per quanto riguarda le altre due galluresi, Badesi 09 e Lauras, la prima gioisce, per l’altra è un condensato di rabbia e rammarico ad accompagnare la sconfitta.

I badesani di Antonio Borrotzu hanno espugnato il terreno del Siligo, mentre i luresi di Franco Scano hanno visto mutare il risultato nel giro di 2 minuti. Nell'altro girone, C, l'Oschirese è stata bloccata sul pari a Siniscola.

Torniamo alla vittoria dei valligiani: in classifica sono ora terzi, in compagnia di Sorso 1930, San Paolo SS, e Porto Torres con 16 punti. Il "castigatore" dei primi della classe è stato Julian Elisi con una splendida doppietta. Ma è stata tutta l'orchestra, sotto la magistrale direzione di Massimiliano Nieddu, a dare il meglio di sè sia sotto l'aspetto tecnico, ma anche tattico e agonistico.

I punti attuali del Badesi 09 sono 13: col Siligo i rivieraschi hanno trovato in Valentin Martini un cecchino infallibile e la sua tripletta è valsa la rotonda vittoria.

Prima di passare all'altro girone, chiudiamo col Lauras fermatosi a 11: al 94, grazie a Del Soldato, riusciva, sebbene in inferiorità numerica per buona parte della gara, a riacciuffare il meritato pareggio; ma appena 2 minuti dopo (96), la beffa era servita con il gol di Moro.

L'Oschirese una settimana fa era in testa a quota 17, assieme a Fonni e Macomer; ma due giorni fa dalla trasferta baroniese di Siniscola è arrivato solo un punto. La vetta dunque è ora occupata da Macomer e Fonni (20), mentre gli uomini di Sannio condividono la seconda piazza (18), in compagnia del Supramonte.

© Riproduzione riservata