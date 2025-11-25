© Riproduzione riservata

La semifinale di Coppa Italia di Eccellenza tra US Tempio e Atletico Uri, inizialmente programmata per mercoledì 26 novembre 2025, non si disputerà come previsto. La sfida è stata ufficialmente rinviata a mercoledì 3 dicembre 2025, con fischio d’inizio previsto per le 15 allo Stadio Nino Manconi di Tempio. La decisione è arrivata a seguito di un confronto tra le due società e il Comitato Regionale FIGC. A determinare lo slittamento del match sono state le condizioni impraticabili del terreno di gioco, pesantemente compromesso dal maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la zona. Il rinvio, seppur inatteso, viene accolto come una scelta di buon senso: giocare su un campo non idoneo avrebbe potuto compromettere lo spettacolo, mettere a rischio l’incolumità degli atleti e incidere sul corretto svolgimento di una gara così importante.