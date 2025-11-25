Serie C: Torres a Rimini senza tifosiLa Prefettura consente la vendita dei biglietti solo ai residenti di Rimini e San Marino
Un altro duro colpo e per certi versi inspiegabile. Sarà senza il supporto dei tifosi la Torres domenica a Rimini, nel match delle 12.30 che vedrà di fronte le ultime due del campionato.
Come riferito nel comunicato della società sassarese, «la Prefettura di Rimini ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Sassari, limitando la vendita in tutti i settori dello stadio del Romeo Neri ai soli residenti nella provincia di Rimini e San Marino».
Una decisione a sorpresa che priva la Torres della propria tifoseria, una delle migliori e più costanti dell'intera serie C.