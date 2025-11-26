Disagi e un po’ di spavento questa mattina a Cagliari per i passeggeri del primo aereo del giorno con destinazione Milano Linate di Aeroitalia, il volo XZ 02350 programmato per le 6.30.

Appena dieci minuti dopo la partenza, una settantina i chilometri percorsi, si è udito un forte rumore partire dal motore destro, accompagnato da una rapida fiammata. Dai primi controlli non è risultato nulla di anomalo ma il pilota per precauzione ha deciso di fare marcia indietro e tornare all’aeroporto di Elmas.

I viaggiatori sono stati riprogrammati su un volo successivo.

La nota ufficiale di Aeroitalia parla di «una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori. Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari. Desideriamo sottolineare – precisa la compagnia – che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo».

Ancora: «Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. Attualmente è già partito l’aeromobile sostitutivo per garantire la prosecuzione del viaggio nel minor tempo possibile. Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza».

Quindi le scuse «per il disagio arrecato» e la conferma del «proprio impegno costante a garantire i più alti standard di sicurezza e affidabilità».

