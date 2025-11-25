L’Asd Polisportiva Santa Teresa dà il benvenuto a Fabio Levacovich: l’ex giocatore della Torres subentra in panchina a Celestino Ciarolu, esonerato ieri.

“Siamo lieti di annunciare che sarà Fabio Levacovich a guidare la nostra squadra per il resto della stagione”, recita il comunicato ufficiale del club gallurese. “Con una solida esperienza da calciatore (oltre 180 presenze in Serie C con Portogruaro, San Marino e Torres) e un importante percorso in panchina che include il ruolo di vice allenatore al Palermo, Mister Levacovich – si legge ancora – porta con sé una grande conoscenza del calcio e una mentalità vincente. Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia insieme. Forza ragazzi e benvenuto a bordo, Mister”.

Levacovich dovrà risollevare le sorti del Santa Teresa, scivolato al penultimo posto in classifica nel campionato di Eccellenza con 7 punti conquistati in undici giornate, e debutterà in panchina nel derby con l’Ilva, in programma domenica a La Maddalena.

