La sconfitta interna di sabato scorso contro l'Atletico Uri, provoca lo scossone in casa Tortolì con l'esonero dell'allenatore Salvatore Mereu. La squadra ogliastrina viaggia ai limniti della zona retrocessione con 12 punti in classifica.

La Società comunica «di aver sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra maschile il tecnico Salvatore Mereu, a far data dalla giornata odierna. La seduta di oggi sarà diretta dall'allenatore in seconda Simone Criscuolo, in attesa del nuovo affidamento in panchina. A Mister Mereu - scrive ancora la società - vanno i ringraziamenti sentiti da parte di tutta la Società, per la dedizione e l'impegno profuso in questo anno e mezzo alla guida culminato con la promozione in Eccellenza e il record di vittorie consecutive della storia rossoblu che non verranno dimenticati».

