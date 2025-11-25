Tortolì, ribaltone in panchina: via Mereu, arriva GiordanoFatale al tecnico la sconfitta interna di sabato scorso contro l'Atletico Uri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ribaltone sulla panchina del Tortolì. Tore Mereu è stato sollevato dall'incarico. Fatale al tecnico la sconfitta interna di sabato scorso contro l'Atletico Uri.
Al suo posto il club ha chiamato Franco Giordano, il decano degli allenatori sardi reduce dall'esperienza sulla panchina del Selargius.
Per Giordano, 71 anni, si tratta di un ritorno in Ogliastra dopo la parentesi di Lanusei dove, due anni fa, aveva condotto alla salvezza la squadra nel campionato di Promozione.
Manca soltanto l'ufficialità, ma già domani Giordano dirigerà il primo allenamento al Fra Locci. I rossoblù sono attualmente dodicesimi in classifica e domenica a Tortolì arriva il Sant'Elena, fanalino di coda.