Il Tortolì Calcio 1953 ha annunciato nella giornata odierna l’esonero di Salvatore Mereu dal ruolo di allenatore della Prima Squadra Maschile. La decisione, formalizzata attraverso una nota ufficiale, segna la fine dell’esperienza del tecnico dopo un anno e mezzo alla guida dei rossoblù. In attesa di individuare il nuovo responsabile tecnico, la sessione di allenamento odierna sarà diretta dall’allenatore in seconda Simone Criscuolo, incaricato temporaneamente di gestire il gruppo squadra.

Nonostante la separazione, la società ha espresso parole di stima nei confronti di Mereu, ringraziandolo per la professionalità e il lavoro svolto durante il suo mandato. Con lui in panchina, il Tortolì ha centrato la promozione in Eccellenza e ha firmato il record di vittorie consecutive nella storia del club: traguardi che la società ha definito “indimenticabili”.

Il Tortolì Calcio 1953 guarda ora al futuro, preparando il terreno per una nuova guida tecnica chiamata a proseguire il percorso avviato negli ultimi mesi.

© Riproduzione riservata