Il primo round tra Arzachena e Luogosanto termina in parità. Stasera allo stadio “Biagio Pirina” la squadra di Mauro Ottaviani e quella di Tony Madeddu non sono riuscite ad andare oltre l’1-1 nella gara d’andata di Coppa Italia.

Il derby gallurese, che vale debutto stagionale in Promozione per le due formazioni che si ritroveranno avversarie anche in campionato nel girone B, non lesina occasioni, da una parte come dall’altra, ma il risultato si sviluppa nella ripresa. Dove fanno tutti gli ospiti.

Al 9’ la deviazione di Bua sulla conclusione di Massafra vale il vantaggio all’Arzachena, che però al 27’ capitola sotto i colpi del neo entrato Cissé, letale in ripartenza. Decisiva sarà la gara di ritorno, che si giocherà domenica a Luogosanto.

