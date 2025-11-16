Doppietta sarda nella terza giornata della serie A di basket in carrozzina. In vetta ci sono come era logico i campioni d’Italia della Unipol Briantea84 Cantù, ma al loro fianco la sorprendente Dinamo Lab Banco di Sardegna.

La squadra sassarese ha fatto il colpaccio a Reggio Calabria per 69-50 avanzando la candidatura ad alternativa più credibile al monopolio Briantea. Sugli scudi per la formazione di Foden l'azzurro Papi con 21 punti e 10/17 dal campo e l neo acquisto giapponese Murakami che ha realizzato 20 punti.

Bene anche l’Asinara Waves E-Ambiente, che batte in casa 74 a 57 una SBS Montello ancora in difficoltà: per i sardi vice campioni d’Italia è la seconda affermazione in questa Serie A, a due settimane dalla Supercoppa Italiana che li opporrà alla Briantea84.

© Riproduzione riservata