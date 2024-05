I risultati e i verdetti dell’ultima giornata del campionato di Promozione.

Nel girone A, il Terralba si è imposto (0-0) a Cagliari contro l’Atletico e, grazie al terzo posto, si assicura un posto nei playoff. Il Pirri ha pareggiato (3-3) con l’Arborea che ottiene la salvezza. Sarà necessario lo spareggi Gialeto-Arbus per decretare la terza squadra che retrocederà e quella che disputerà i playout contro il Guspini. La Gialeto di Mariano Ruggero ha battuto (4-3) il Castiadas mentre i minerari hanno vinto (3-4) a Selargius. Al Guspini è costata cara la sconfitta (3-0) ad Arzana con l’Idolo. Conferma la categoria l’Orrolese, vittoriosa (1-2) sul campo del Cus Cagliari. Il Monastir, promosso da tempo in Eccellenza, ha rifilato ben dieci reti (10-0) alla Verde Isola. Chiudono Gonnos-Lanusei 2-2 e Villamassargia-Tortolì 1-1.

La Nuorese travolge (1-5) la Lanteri Sassari e vola in Eccellenza. L’Alghero cede (3-2) sul campo dell’Ovodda che conquista la salvezza. Abassanta e Santa Giusta pareggiano e si affronteranno nel playout. Tra rossoneri e Luogosanto è stata pioggia di gol (4-4). Il Santa Giusta non è andato oltre il pari (1-1) in casa col Coghinas. Salvo anche il Bonorva che ha espugnato (2-4) il campo del fanalino di cosa Posada. Nonostante la sconfitta (0-1) lo Stintino conferma la categoria per aver fatto meglio negli scontri diretti con l’Abbasanta. Chiudono Tuttavista-Usinese 4-4 con i rossoblù che disputeranno i playoff e Sennori-Porto Torres 1-4. Giocata ieri Macomerese-Fonni 2-1.

