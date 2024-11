La decima giornata del Girone A di Promozione non si giocherà tutta di sabato in anticipo, come previsto dal programma definito dal Comitato regionale a inizio stagione. Sant’Elena-Villacidrese slitta alle 15 di domenica, su richiesta della società ospitante, e sarà regolarmente nell’impianto di Mulinu Becciu in via Crespellani. Nel precedente turno giocato di sabato in casa, a ottobre, il Sant’Elena si era dovuto spostare a Capoterra per ricevere l’Idolo.

I quartesi sono ottavi con 12 punti e hanno perso soltanto una volta, contro la Tharros. Ma sono ben 6 i pareggi: un record per il campionato. La squadra di Maurizio Rinino ha vinto le ultime sfide, 6-0 al Selargius e 1-2 all’Uta. La Villacidrese, dove gioca il grande ex Mauro Ragatzu, è terza a -3 dalla coppia di testa formata da Lanusei e Tharros, nella scorsa giornata ha superato 1-0 il Castiadas con gol proprio del bomber quartese.

Le variazioni. Altre modifiche nel weekend di Promozione. Nel Girone A il derby Tharros-Arborea di sabato (ore 15) si giocherà a Santa Giusta. Nel Girone B anticipate a sabato Lanteri Sassari-Atletico Bono (ore 15.30), Abbasanta-Usinese (ore 16) e Ovodda-Bonorva (ore 17).

