Michele Pulina non è più l'allenatore del Lanteri, squadra di Promozione che quest'anno è arrivata alla finale di Coppa Italia. L'annuncio è della stessa società.

«Con la conclusione della stagione 2023/24 si chiude anche l'esperienza di Michele Pulina alla guida della prima squadra della Lanteri Sassari. In questa sua prima stagione con la Lanteri, 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐏𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 - si legge nel comunicato - si è dimostrato capace e lungimirante, si è distinto per le sue doti tecniche e umane, dimostrando grande abilità nel 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐢𝐨 𝐛𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨. La sua passione e il suo impegno hanno creato un gruppo unito e coeso, capace di affrontare con grinta e determinazione ogni sfida, raggiungendo per la prima volta nella nostra storia la 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞».

«A Pulina - chiude il comunicato societario - va il nostro più sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto e per i risultati ottenuti. Gli auguriamo un futuro ricco di successi professionali. La società è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. L'obiettivo è quello di confermarsi tra le protagoniste del campionato di Promozione e di puntare a traguardi sempre più ambiziosi».

