La befana regala una nuova classifica al girone A della Prma categoria. Nella giornata dei recuperi, il Decimo 07 perde in casa con Decimoputzu e viene agganciato in classifica dall'Accademia Sulcitana di Villa San Pietro, a 34 punti. L'Accademia è passata a vele spiegate sul campo del Quartu 2000, vincendo per 5-0 con una doppietta di Orgiana e con i gol di Cardia Mattana e Puddu. Un risultato scontato sul campo dell'ultima in classifica.

Un pò meno la sconfitta interna del Decimo 07 che nell'ultimo mese ha rallentato e non poco fino appunto a farsi raggiungere dall'Accademia Sulcitana. Il Decimoputzu ha vinto per 0-1 con gol firmato da Perinozzi al 25' di gioco. Ricevuta la palla da Cossu, Perinozzi ha battuto il portiere avversario Pisanu con un pallone imprendibile. Il gol ha svegliato il Decimo 07 : la capolista ci ha provato con Carta e Usai impegnando il portiere avversario Ena con due grandi parate. Inutili anche gli attacchi nella ripresa.

E' finita 0-1 per il Decimoputzu. Nell'altro anticipo vittoria per 3-0 del La Palma sul campo del San Vito con la squadra cagliaritana che sale al quinto posto con 27 punti. Il San Vito resta al centro della classifica con 19 punti.

