Nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket, nello scorso weekend è sceso in campo solo il girone Sud. Era in programma la dodicesima giornata di andata, con 5 gare disputate sulle 8 inizialmente in totale.

Sud. Vince la capolista Azzurra Oristano, tra le mura di casa, contro il Condor Monserrato, per 54-50. Ospiti che partono forte e volano sul +19 nel corso dei primi due quarti (8-19 al 10’ e 16-35 al 20’). Oristanesi che reagiscono in avvio di ripresa, riducendo prima lo svantaggio a -11 al 30’ (33-44) e ribaltando poi la situazione nel quarto finale. Ai monserratini non bastano i 12 punti firmati da Locci. Tra le altre partite in programma spicca la netta vittoria del Serramanna contro Il Gabbiano, per 114-54. Partita senza storia nell’arco dei 40’ di gioco. Tra i padroni di casa da segnalare i 24 punti segnati da Pintus, miglior realizzatore. Tra le partite giocate da segnalare due vittorie esterne. L’Iglesias vince sul campo del Genneruxi Cagliari, per 69-73. Il CUS Cagliari, invece, espugna Carloforte per 66-70. Carlofortini avanti per 3 quarti (19-12 al 10’, 36-29 al 20’ e 53-45 al 30’). Gli ospiti si scatenano negli ultimi 10’, effettuando il sorpasso nei minuti finali e il +4 del 40’. Top scorer della gara è Aralossi, del Carloforte, con 19 punti. Vittoria di misura, infine, per la Primavera Gonnosfanadiga, contro Marrubiu, per 77-75. Padroni di casa che allungano all’intervallo (48-36 al 20’) e raggiungono il +21 al 30’ (66-45). Marrubiesi che sfoderano un’orgogliosa reazione nell’ultimo quarto, riportandosi sotto nei minuti finali grazie anche ai 27 punti firmati da Santucciu (classe 2010), senza riuscire però nel sorpasso. Rinviate, infine, La Casa del Sorriso-Beta (al 18/01), Antonianum-Settimo (al 21/01) e Cagliari Basket-Carbonia (al 28/03).

Nord. I due gironi settentrionali, invece, torneranno in campo nel prossimo weekend con la quarta giornata del girone di ritorno.

© Riproduzione riservata