Si è chiusa nella giornata di ieri la tredicesima giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Tra le sfide in programma da segnalare la dodicesima vittoria, in altrettante partite, della capolista CUS Cagliari.

Capolista corsara. Il quintetto allenato da Marco Benucci vince sul parquet della SAP Alghero per 51-55 e porta a casa la dodicesima vittoria stagionale. Partenza sprint della formazione ospite che si porta sul +9 al 10’ (7-16). La reazione algherese arriva nel secondo quarto e si concretizza con il sorpasso in corrispondenza con l’intervallo (31-29 al 20’). Al rientro dal riposo lungo il controsorpasso del CUS, fino al +5 del 30’ (38-43). Nel finale gli universitari riescono a mantenere un margine di sicurezza, chiudendo sul +4 finale. Migliori realizzatori della serata Rosas, della SAP, Graviano e Cesaraccio, del CUS, con 13 punti.

Le altre. Colpo esterno dell’Atletico Cagliari che si impone in casa della Ferrini Quartu per 88-95. Cagliaritani avanti sin dalle prime battute (16-17 al 10’) e leggero allungo prima dell’intervallo (38-41 al 20’). Il break decisivo della compagine allenata da Pierfrancesco Zurru arriva nel terzo quarto, fino al +17 del 30’ (57-74). Ospiti che riescono poi a contenere il ritorno quartese negli ultimi 10’ di gioco. Da segnalare, nell’Atletico, i 31 punti firmati da Cau. Vittorie casalinghe per Sinnai e CUS Sassari. I primi battono la Santa Croce Olbia per 88-70. Vantaggio sinnaese in doppia cifra sin dal primo quarto (30-19 al 10’); margine che aumenta con il passare dei minuti, fino al 71-50 del 30’. Ultimo quarto nel quale i sinnaesi gestiscono il vantaggio, grazie anche ai 28 punti firmati da Carrucciu. Il CUS Sassari, invece, batte il San Sperate per 63-58. Primi minuti equilibrati (18-19 al 10’). Il sorpasso nel secondo quarto (37-33 al 20’). Divario che aumenta, fino al +10 del 30’ (55-45). Nel finale gli ospiti cercano il recupero, che si ferma però sul -5 finale. Top scorer della gara è Lizzeri, del CUS Sassari, con 23 punti.

Domenica. Negli anticipi del 4 gennaio c’erano già state le vittorie di CMB Porto Torres e Genneruxi Cagliari. I primi hanno battuto il Basket Mogoro per 85-51, mentre i cagliaritani si sono imposti contro Assemini per 83-59. Rinviata al 14 gennaio, invece, la sfida tra Astro Cagliari ed Elmas.

© Riproduzione riservata