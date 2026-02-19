Cantieri Anas sulla 195 racc in via San Paolo: lunghe file di auto in coda all’ingresso di CagliariCarreggiate ridotte per la realizzazione dello strato drenante: i lavori sino al 4 marzo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una lunga colonna di auto in fila ha rallentato questa mattina il traffico verso il centro di Cagliari. A creare i disagi il cantiere Anas lungo la strada statale 195 Racc Via San Paolo. La situazione ha messo a dura prova i nervi degli automobilisti, costretti a percorrere quasi due chilometri di coda a passo d’uomo.
Gli interventi, della durata prevista di 15 giorni, riguardano la realizzazione di uno strato drenante lungo circa 3 chilometri di carreggiata in entrambe le direzioni.
Il restringimento della carreggiata interessa il tratto dal chilometro 1,800 al chilometro 3,350; successivamente i cantieri proseguiranno tra il chilometro 0,000 e il chilometro 1,150, sempre con riduzione di corsia.
(Unioneonline/v.f.)