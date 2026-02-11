Nel concorso "Giovani D Valore" la Cos mantiene il terzo posto con 601 punti dietro Trastevere e Ischia fra le squadre del girone G della serie D. La classifica è riferita all'ultima giornata del girone di andata. Alla Cos andranno 10mila euro di premio.

Un risultato che conferma la politica dei giovani portata avanti dalla società in questo campionato con l'inserimento in prima squadra di diversi fuori quota.

Bene anche i risultati colti domenica scorsa dalle squadre del settore giovanile. I Giovanissimi della Cos Ogliastra Sarrabus hanno conquistato il pareggio a Mogoro (1-1) contro la Freccia Parte Montis. Per la Cos rete di Bovino. La seconda piazza che vale l'Elite resta solida: +8 sulla terza a otto giornate dalla fine.

Nella categoria Allievi successo sul Sinnai per 3-2 col gol decisivo di Lombardo. Un successo pesantissimo che tiene la squadra agganciata alla vetta.

Gli Juniores hanno infine travolto il Supramonte per 6-1 con doppiette di Piroddi e Leonardo Loi, e reti dii Grasso e Serra. Ha esordito il 2011 Olianas Alessio.

© Riproduzione riservata