Settimana corta per l’Arzachena, che anticipa col Ghilarza: la sfida con la terzultima della classe, valida per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, si giocherà sabato.

Un appuntamento al quale la squadra di Mauro Ottaviani, imbattuta nel 2026, arriva dopo il 2-2 in rimonta contro l’Usinese quarta forza del girone B, risultato accolto con qualche rammarico se è vero che nei minuti finali gli smeraldini sono passati dalla possibile sconfitta a sfiorare la vittoria.

«Per come abbiamo giocato e per le occasioni avute, una sconfitta sarebbe stata immeritata: purtroppo veniamo penalizzati dagli episodi, con due rigori contro, quando, magari, ce n’era uno per noi alla fine su Bonivardi, che mentre calciava è stato agganciato e messo giù», premette Ottaviani.

«Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra forte, come dice anche la classifica, e sono molto contento per quello che stanno facendo i ragazzi», sottolinea, poi, l’allenatore dell’Arzachena, che riserva un plauso particolare al capitano Bonacquisti, rientrato dall’infortunio proprio in occasione della gara casalinga contro l’Usinese e autore del 2-2 all’89’: «Sono molto contento che quel gol l’abbia segnato Danilo: è un grande giocatore e un grande capitano».

