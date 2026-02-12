La vittoria del Quattro Mori a Istanbul può definirsi un colpo grosso. Nell’andata dei quarti di finale dell’Europe Cup femminile ha battuto 3-0 il Fenerbahce Sport Club, formazione turca che nei primi due turni della seconda competizione europea aveva perso una sola volta in sei partite. Ieri il Quattro Mori ha disputato la partita perfetta e si è avvicinato alla semifinale, l’ultimo atto è in calendario sabato al Palatennistavolo con il match di ritorno.

L’assenza nel Fenerbahce della rumena Elizabeta Samara, numero 29 del ranking mondiale, non sminuisce l’impresa delle ragazze di Curcio, che hanno indirizzato l’incontro sin dalla prima partita. Ma Hengyu aveva di fronte Sibel Altinskaya, numero 70 del mondo, la cinese ha dato ragione all’intuizione del coach. Nei primi due set ha rimontato da 8-9 e 9-10, perso il terzo ha dominato il quarto. Così la ritrovata Elizabeth Abraamian ha avuto via libera con Ece Harac, 135 del mondo, tre set con qualche patema nel terzo. Il punto finale lo ha messo a segno Miriam Carnovale, 3-0 alla turca Gul Pembe Ozkaya che l’ha impensierita solo nel secondo set risolto in volata.

Marcozzi

Una vittoria con il cuore che scaccia i cattivi pensieri, nell’anticipo della terza giornata di ritorno della serie A1 maschile. 3-0 al Messina, balzo in classifica e la zona pericolo si allontana. Il coach Ferrero, in assenza di Rossi, ha a disposizione il rumeno Sipos che parte bene battendo 3-1 in rimonta l’ex Manhani jr. con un sofferto 14-12 nel quarto set. Chandra ha un brutto cliente, il quindicenne Faso fresco vincitore di due tornei del circuito WTT. L’indiano non si distrae e vince in tre set. Le emozioni maggiori le regala Vallino Costassa di fronte a Stojanov, numero uno d’Italia. Cinque set, quattro terminati con il minimo scarto. La partita sembra allungarsi quando Vallino, sotto 2-1, nel quarto sembra arrendersi. La sua reazione sorprende Stojanov che ha tre match point, tutti annullati. Si va al quinto ma il torinese di casa Marcozzi, nel frattempo, ha messo il turbo e vince partita e incontro.

