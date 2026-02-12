L’Ilvamaddalena saluta il dimissionario Sandro Acciaro e dà il benvenuto a Giancarlo Favarin. Il club gallurese comunica che «per motivi di salute il responsabile tecnico della prima squadra ha manifestato, con grande dispiacere, la necessità di interrompere il suo incarico».

L’Ilva fa sapere che «con altrettanto dispiacere» non ha potuto rifiutare le dimissioni di Acciaro.

«Siamo immensamente grati per l’eccellente guida tecnica per la quale il nostro Sandro si è distinto, sfiorando nell’ultimo anno una clamorosa salvezza in Serie D e guadagnando il primo posto in classifica nell’attuale campionato di Eccellenza - si legge nella nota – Uniamo ai doverosi ringraziamenti l’augurio di ritrovare al più presto le migliori condizioni di salute. Contestualmente, la Società comunica di aver affidato la guida della prima squadra a Giancarlo Favarin».

L’allenatore è reduce dall’esperienza all’Olbia, che ha lasciato prima di Capodanno. «Toscano, classe 1958, il nuovo tecnico – riporta il comunicato dell’Ilva – vanta un’esperienza in panchina di oltre trent’anni, durante i quali ha conquistato più volte il salto di categoria. A lui il nostro caloroso benvenuto all’Isola, certi che troverà la giusta accoglienza per dare il meglio nella sua nuova esperienza».

Favarin esordirà domenica in occasione della gara esterna con l’Atletico Uri, valida per la 6ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

