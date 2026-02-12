Il Campionato del Mondo Rally Wrc Fia, che si è aperto a gennaio a Monte Carlo, in questa edizione 2026 sbarcherà in Sardegna dal primo al quattro ottobre con base ad Alghero. Un cambio di data, dal consueto primo weekend di giugno al primo fine settimana di ottobre, che consentirà di evitare le torride temperature estive. Non sarà comunque una novità assoluta. Anche nel 2020, in piena pandemia, il round tricolore del mondiale si disputò a ottobre, sempre nella città catalana. In quell’occasione, oltre alla data sarda organizzata col supporto della Regione Sardegna, l’Automobile Club d’Italia organizzò anche un ultimo round iridato, a Monza, che salvò il campionato.

Quest’anno il 23º Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata come sempre con il contributo determinante della Regione, sarà l’ultima tappa europea e la penultima dell’intero campionato del mondo.

È ancora presto per conoscere i dettagli del percorso, che prevederà gli immancabili grandi classici e anche delle novità, sempre ambientate negli ineguagliabili sterrati sardi. Certa la sede della cerimonia di arrivo, ai bastioni di Alghero, con le acque del porto cittadino pronte - ancora una volta - a essere teatro dei festeggiamenti con l’immancabile tuffo dei vincitori.

Il Ris 2026 sarà l’ultima occasione di vedere le vetture Rally1 in azione, dato che dal 2027 i regolamenti tecnici del campionato introdurranno una nuova tipologia di vetture per la classe regina.

Giovani sardi. La stagione motoristica 2026 ha visto, intanto, i giovani sardi Giorgio Basoli e Cristian Addis di scena in pista a Castelletto di Branduzzo. Il diciottenne cagliaritano e il quattordicenne sassarese sono arrivati terzi assoluti nella Challenge Endurance di 180’. I portacolori di Meda Management, entrambi al debutto su Legend Car, hanno firmato la pole e si sono alternati alla guida riuscendo anche a rimanere al comando per metà gara, prima di essere condizionati da un problema ai freni.

Sabato 21 febbraio, invece, all’Auditorium della Conciliazione di Roma verranno premiati i Campioni Nazionali Aci Sport 2025. Tra questi anche Valentino Ledda e Bernardo Bitti, vincitori del titolo tricolore nel Rally Cross, rispettivamente nella classe Rx5 e tra i Kartcross, oltre che in Under18, dove Bitti succede proprio a Ledda.

