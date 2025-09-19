Sei anticipi domani, sabato, in Promozione. Per il secondo turno di campionato, sono in programma Tharros-Tonara e Uta-Guspini per il girone A; Bono-Luogosanto, Ghilarza-Usinese, Ozierese-Macomerese e Thiesi-Arzachena per il girone B. Già designati gli arbitri: la gara di Oristano sarà diretta da Enrico Picca di Cagliari; quella di Uta da Alessandro Atzei di Cagliari. Per la gara Bono-Luogosanto è stato designato Francesco Succu di Nuoro, per Ozierese-Macomerese, Henrique Masu Ruela di Olbia.

A Ghilarza, Roberto Demurtas di Tortolì. Thiesi-Arzachena sarà infine arbitrata da Nicolò Fronteddu di Nuoro. Tutte le altre gare in programma per la seconda giornata, verranno giocate domenica. Il campionato di Promozione tornerà in campo il 24 settembre con le gare della terza giornata.

