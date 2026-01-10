Oggi si è disputata la prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A, con una serie di risultati sorprendenti. La Villacidrese è la nuova capolista, grazie alla vittoria per 2-4 sul campo della Baunese, approfittando del pareggio a reti inviolate (0-0) del Castiadas in casa contro l'Arborea.

Il Guspini, invece, non ha giocato: la partita contro il Vecchio Sant'Elia, in programma al Bellavista di Sinnai, è stata rinviata a causa del forte vento. Per lo stesso motivo, anche la sfida tra Terralba e Tonara è stata annullata.

Il derby cagliaritano tra Atletico Cagliari e Pirri si è concluso senza reti. Importante vittoria per la Tharros, che ha battuto il Samugheo con un 1-0, agganciando momentaneamente al quinto posto il Vecchio Borgo Sant'Elia.

Attualmente sono in corso le partite Ovodda-Selargius e Uta-Jerzu, mentre il match tra Cus Cagliari e Freccia Parte Montis si disputerà alle 18:00.

