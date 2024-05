Si gioca domenica alle 16 al campo dell'Annunziata la gara di ritorno del playoff per il terzo posto della Promozione fra il Castiadas e il Terralba. La squadra del Sarrabus sabato scorso ha vinto la gara di andata a Terralba per 3-2.

Domenica la gara di ritorno. Se a conclusione delle due gare i tempi regolamentari terminassero in parità, ( non

vale la regola delle reti segnate in trasferta), verranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità, si ricorrerà ai calci di rigore.



La graduatoria dei play-off di Promozione servirà alla Figc per attingere dalla graduatoria, per un eventuale completamente dell'organico di Eccellenza.

© Riproduzione riservata