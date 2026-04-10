Mano pesante del giudice sportivo della Figc. In Promozione cinque giornate di squalifica per Mattia Pittirra dell'Atletico Bono per proteste nei confronti della terna arbitrale. Cinque turni di stop anche per Daniele Fenude della Baunese (avrebbe protestato contro arbitro e un suo assistente e per Danilo Giagheddu del San Giorgio Perfugas sempre per proteste contro 'arbitro.

Quattro giornate di squalifica invece per Gavino Molozzu dell’Atletico Bono.

Due turni di stop per Diego Moretti della Baunese. Una giornata di squalifica, infine, per Tommaso Cresci del Li Punti Calcio.

Per quanto riguarda i calciatori non espulsi, fermato per un turno Agustin Ivan Passalenti dell’Atletico Bono per recidività in ammonizione (decima infrazione). Squalifica di una giornata anche per Alessio Fadda dell’Alghero, Gianluca Banchero del Calcio Pirri, Gabriele Bazzoni e Giuseppe Pitruzzello del San Giorgio Perfugas, e Tristan Luigi Ganzerli del Selargius, tutti per recidività (quinta infrazione).

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