Si sono disputati oggi quattro anticipi del campionato di Promozione. Nel girone A è terminato in parità (1-1) il derby tra Arborea e Tharros. I gialloblù agganciano momentaneamente il Vecchio Borgo Sant’Elia al quinto posto. La Tharros raggiunge Selargius e Samugheo e resta a due punti dagli avversari odierni.

Nel girone B l’Ozierese espugna (0-2) il campo del Ghilarza e consolida la quarta posizione in classifica. I padroni di casa restano in zona retrocessione.

Pareggio (1-1) tra Castelsardo e Stintino, entrambe nelle zone basse della classifica.

© Riproduzione riservata