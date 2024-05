Oggi si gioca la terzultima giornata della stagione regolare di Promozione, con tutte le partite che avranno inizio alle ore 16. Occhi puntati in particolare sulla corsa per vincere il Girone B.

Girone A. Nella trasferta di Arzana con l'Idolo, il Castiadas può chiudere il discorso secondo posto. Per il terzo, l'altro che dà i playoff, il Terralba punta a riprendersi in casa con l'Orrolese che cerca invece punti per salvarsi. Scontro diretto fra Pirri e Tortolì a Mulinu Becciu per inseguire proprio la terza in classifica, in zona bassa determinanti CUS Cagliari-Arborea (per gli ospiti), Gialeto-Verde Isola (i carlofortini sono già retrocessi), Selargius-Lanusei (scontro diretto) e Villamassargia-Arbus (padroni di casa ormai tranquilli). Completano Atletico Cagliari-Guspini e Monastir-Gonnosfanadiga, quest'ultimo match fra prima e ultima in classifica con entrambe le posizioni già definite.

Girone B. In tre per vincere il campionato, che giocano tutte in trasferta: Nuorese 71 punti, Alghero 60, Usinese 68. La capolista va a Luogosanto, le due inseguitrici rispettivamente a Sennori e Sassari con la Lanteri. Per la salvezza, il Fonni terzultimo è a Galtellì col Tuttavista, mentre si affrontano le ultime due ossia Posada e Porto Torres. Scontro diretto per evitare i playout in Santa Giusta-Abbasanta, l'Ovodda quartultimo riceve il Siniscola già tranquillo e lo stesso discorso vale per il Bonorva (a +1) col Coghinas. Completa il programma Stintino-Macomerese.

© Riproduzione riservata