Quarta vittoria e primato saldo per il Bonorva che ha battuto (3-0) lo Stintino. Si è giocata oggi la quinta giornata di andata del Girone B di Promozione. Il Buddusò resta a un punto dalla capolista grazie al successo (1-0) col Castelsardo. Vittoria in rimonta (3-1) per l’Atletico Bono di Massimo Altarozzi contro il Luogosanto. La squadra ospite è passata in vantaggio al 37’ con Fink. Nella ripresa, i padroni di casa, grazie anche ai cambi, hanno cambiato marcia andando a segno con Monserrat e Molozzu (doppietta).

Ritorna al successo l’Usinese che piega (3-1) l’ostico Siniscola. A Sassari, il Lanteri supera (1-0) l’Arzachena. Con lo stesso risultato (1-0) la Macomerese ottiene i tre punti col Bosa. Le altre Ovodda-Coghinas 2-2, Tuttavista-Tonara 2-2 e Sennori-Abbsanta 2-1. Domani in campo per il Girone A.

