In Promozione, si sono giocati oggi sei anticipi validi per la settima giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Nel girone A, pareggio (1-1) tra Castiadas e Tortolì. Ospiti in vantaggio al 4’ Vincis su cross di Deiana. Nella ripresa al 9’ il pareggio di Chessa con una splendida punizione. L’Orrolese di Marco Marcialis supera (1-0) il fanalino di coda Gonnosfanadiga ed aggancia in quarta posizione il Tortolì. Un momento magico per la squadra del Sarcidano. Il Terralba piega (2-0) e sorpassa in classifica il Selargius. L’Arbus si aggiudica (1-2) in trasferta il derby col Guspini. Tre punti d’oro in chiave salvezza per gli uomini di Agus.

Nel girone B, l’Usinese travolge (0-3) il Porto Torres e si porta ad un punto dalla capolista Nuorese in attesa delle partite di domani. Pari senza reti tra Abbasanta e Siniscola.

Domenica, alle 15, si completa il quadro: Arborea-Verde Isola, Atletico Cagliari-Monastir, Pirri-Lanusei, Cus Cagliari-Villamassargia e Idolo-Gialeto (girone A), il big match Alghero-Nuorese, Bonorva-Tuttavista, Coghinas-Macomerese, Luogosanto-Fonni, Posada-Stintino, Santa Giusta-Lanteri e Sennori-Ovodda (girone B).

