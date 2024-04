Il Monastir, neo promosso in Eccellenza, continua a vincere nel girone A della Promozione. Oggi ha vinto a Selargius per 4-0 e resta primo con 19 punti di vantaggio sul Castiadas, vittorioso sabato sul Cus per 4-2.

Questi gli altri risultati: Arborea-Atletico Cagliari 1-3, Verde Isola-Pirri 1-4, Arbus-Gialeto 0-1, Tortolì-Idolo 1-1, Lanusei-Orrolese 4-3, Guspini-Terralba 0-0, Gonnos-Villamassargia 0-1.

Nel girone B continua la lotta per il primato. La Nuorese ha piegato il Sennori per 1-0 e conserva un punto di vantaggio sull'Alghero vittorioso per 2-0 sul Santa giusta. Ed ha vinto anche l'Usinese (6-2 sull'Ovodda). In classifica resta al primo posto la Nuorese con 65 punti. Seguono Alghero (64), Usinese (6-2). La Macomerese che ha pareggiato (2-2) col Lanteri è quarta con 58 punti. Gli altri risultati: Porto Torres-Bonorva 2-1, Fonni-Coghinas 1-3, Siniscola-Luogosanto (0-0), Tuttavista-Stintino 3-5), Abbasanta-Posada (2-0).

