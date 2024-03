Inizia la discesa verso l’Eccellenza per il Monastir. Nella 24esima giornata del girone A di Promozione, la capolista, ora a +13 sul Castiadas, ha travolto (1-4) in trasferta l’Atletico Cagliari. Il Cus Cagliari non va oltre il pari (2-2) contro il Villamassargia.

Grande vittoria (3-1) per il Pirri contro il Lanusei: le reti di Loi, Darboe e Mastromarino. I rossoblù agganciano in quarta posizione Orrolese e Tortolì. Si rilancia l’Idolo che piega (3-0) la Gialeto. Solo un pareggio (2-2) per l’Arborea in casa contro la Verde Isola.

Nel girone B, finisce in parità (2-2) la super sfida Alghero-Nuorese. I barbaricini restano al comando con due punti di vantaggio sull’Usinese e tre sull’Alghero. Pareggio (1-1) per la Macomerese contro il Coghinas. Le altre Bonorva-Tuttavista 3-0, Luogosanto-Fonni 2-1, Posada-Stintino 1-2, Santa Giusta-Lanteri 1-1 e Sennori-Ovodda 2-2.

