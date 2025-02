Sono terminati in parità i due anticipi del Girone A di Promozione. Al “Lixius” di Lanusei, l’Uta blocca (1-1) la capolista che domani potrebbe perdere il primato. Gli ogliastrini passano in vantaggio al 12’ con Kouadio. Nella ripresa, al 36’ il pareggio di Ridolfi. Per l’Uta un punto d’oro in chiave salvezza.

Pareggio (2-2) anche a Oristano tra Tharros e Sant’Elena. Tre le due squadre restano cinque punti di differenza. I quartesi, terzi, perdono l’occasione di avvicinarsi alla vetta.

Domani, alle 15, si giocano le altre gare. Il Tortolì, atteso sul campo dell’Atletico Cagliari e reduce da dieci vittorie di fila, con i tre punti si porterebbe al comando. Completano la ventiduesima giornata Pirri-Arborea, Castiadas-Idolo, Guspini-Selargius, Orrolese-Villacidrese, Terralba-Atletico Masainas e Villamassargia-Cus Cagliari.

