Il Budoni mette a segno un nuovo colpo in prospettiva, puntellando il reparto offensivo con l’arrivo di Gabriele Arangino, attaccante classe 2005, considerato tra i giovani più promettenti del panorama calcistico isolano.

Cresciuto nel settore giovanile del Monastir, Arangino ha esordito nel campionato di Eccellenza nel 2022, trovando anche la via del gol alla sua prima stagione tra i “grandi”. L’anno successivo approda al Lanusei, dove si mette in luce con 6 reti e prestazioni che attirano l’attenzione degli addetti ai lavori. Dopo questa esperienza, torna a vestire la maglia del Monastir, con cui disputa le ultime due stagioni, continuando il suo percorso di crescita.

Il talento budonese vanta anche diverse presenze in selezioni rappresentative: ha partecipato al Torneo delle Regioni e al Memorial Bresci con la Rappresentativa Sardegna Under 18, e ha preso parte con la Rappresentativa LND Under 18 a un torneo disputato a Mondovì, confermandosi tra i profili più interessanti della sua generazione.

Già protagonista nelle prime uscite stagionali, Arangino ha lasciato il segno anche nelle amichevoli precampionato, trovando il gol contro la Torres e mostrando spunti che fanno ben sperare per il futuro.

Un innesto giovane, locale e motivato, che il Budoni ha scelto per arricchire il proprio attacco e costruire basi solide in vista della nuova stagione.

© Riproduzione riservata