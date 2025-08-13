Il Carbonia ha iniziato la preparazione: ecco la lista dei primi atletiInserito anche un piccolo gruppetto di giocatori del 2008 e del 2009
In attesa che la formazione venga completata con le possibili acquisizioni delle prossime settimane, il Carbonia ha iniziato la preparazione atletica a Calasetta dato che lo stadio Zoboli resterà fuori uso ancora per un mese.
Intanto emerge una prima lista dei giocatori acquistati dal Carbonia o comunque confermati rispetto alla passata stagione. Sono Giovanni Carboni, Costantino Chidichimo, Danilo Cocco, Adama Coulibaly, Maurizio Floris, Ayrton Hundt, Andrea Mastino, Fabio Mastino, Lorenzo Melis, Matteo Nannini, Moussafir Nabil, Thomas Pavone, Enzo Fabricio Ponzo, Andrea Porcheddu.
Per ora del gruppo diretto dal nuovo allenatore Graziano Mannu fa parte anche un piccolo gruppetto di atleti nati nel 2008 e nel 2009.