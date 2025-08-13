La Nuorese ufficializza l’ingaggio del difensore Alessio Floris, giovane talento di origini sarde che, per la prima volta nella sua carriera, vestirà la maglia di una squadra dell’isola.

Classe 2004, Floris arriva in Sardegna dopo importanti esperienze nel campionato di Eccellenza veneta, dove ha conquistato per due volte il titolo regionale, indossando le maglie di Vittorio Falmec e Conegliano.

Nonostante la giovane età, ha da poco compiuto 21 anni, Floris ha già dimostrato personalità, senso tattico e solidità, qualità che gli hanno permesso di affermarsi come un difensore affidabile e completo.

Il giocatore è già a disposizione del tecnico Bonomi, pronto a inserirsi nei meccanismi della squadra e a dare il proprio contributo fin da subito.

Un innesto importante per il reparto arretrato, e al tempo stesso un ritorno alle origini per Floris, che si appresta a vivere la sua prima stagione calcistica in Sardegna.

