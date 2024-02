In Promozione una squadra, il Monastir, continua il suo dominio nel Girone A, mentre nel B proseguono i ribaltoni in testa con quattro squadre in corsa per il primato.

Girone A. Monastir quasi senza rivali: il 3-1 sul Terralba aperto da un eurogol di Alessandro Masia all'incrocio, pur giocando parte della gara in dieci per l'espulsione di Piras, vale il +11 sul Castiadas secondo e fermato sull'1-1 a Cortoghiana dalla Verde Isola penultima. I biancoblù di Marcello Angheleddu lottano su due fronti: mercoledì alle 15 il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Arborea, dopo il 2-2 dell'andata. Rallenta il CUS Cagliari, 1-1 con la Gialeto, non l'Orrolese che passa 0-3 a Selargius e si inserisce nella corsa playoff dove torna a sperare anche il Pirri che ritrova la vittoria al 93' per 2-1 sull'Idolo. Nella seconda metà della classifica bene il Guspini (1-4 sul Gonnos ormai spacciato) e l'Arbus (rilancio col 3-2 sull'Arborea), il Lanusei vince 4-2 il derby ogliastrino sul Tortolì mentre l'unico 0-0 è Villamassargia-Atletico Cagliari.

Girone B. Nuovo cambio di capolista. L'Alghero pareggia 1-1 a Siniscola, in un partita con quattro espulsi fra giocatori e allenatori, ed è superato dalla coppia Nuorese-Usinese, ora in testa a +1 sui giallorossi. I verdazzurri passano 0-3 a Fonni nell'anticipo di sabato, l'Usinese replica ieri con l'1-0 all'Abbasanta firmato Panzali. Non molla nemmeno la Macomerese, quarta a -5 dal duo di vertice con il 2-0 al Porto Torres. Più giù in classifica 2-1 dello Stintino al Bonorva e del Coghinas a Galtellì col Tuttavista, 3-1 che vale il rilancio per il Luogosanto sul Sennori. Parità in Lanteri Sassari-Posada (0-0) e Ovodda-Santa Giusta (2-2). Mercoledì ci sarà il ritorno dell'altra semifinale di coppa, Siniscola-Lanteri Sassari coi sassaresi che hanno vinto 2-1 l'andata.

