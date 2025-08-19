In Eccellenza, il Santa Teresa acquista il bomber argentino Lucas Siamparelli (1997), la scorsa stagione al Mori Santo Stefano (Eccellenza Alto Adige). Sempre in Italia ha indossato le maglie di PraiaTortora e Ardore mentre in Argentina quelle di CAI, Bella Vista, Cruz del Sur, San Miguel, Huracan, Sol de Mayo e Gutierrez. Arriva anche Gaye Traore, terzino destro francese classe 2006, pronto a portare energia e determinazione alla squadra.

