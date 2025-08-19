calcio
19 agosto 2025 alle 21:36
Eccellenza, il Santa Teresa acquista Lucas SiamparelliIl bomber argentino arriva dal Mori Santo Stefano
In Eccellenza, il Santa Teresa acquista il bomber argentino Lucas Siamparelli (1997), la scorsa stagione al Mori Santo Stefano (Eccellenza Alto Adige). Sempre in Italia ha indossato le maglie di PraiaTortora e Ardore mentre in Argentina quelle di CAI, Bella Vista, Cruz del Sur, San Miguel, Huracan, Sol de Mayo e Gutierrez. Arriva anche Gaye Traore, terzino destro francese classe 2006, pronto a portare energia e determinazione alla squadra.
