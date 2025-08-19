È stato anticipato a sabato il derby di Coppa Italia di Serie D Budoni-COS Sarrabus Ogliastra. Si giocherà alle 17 a Budoni. Sarà gara unica: in caso di parità dopo i novanta minuti di gioco, la partita di deciderà con i calci di rigore ad oltranza. Si giocherà invece regolarmente domenica Unipomezia-Monastir. A riposo domenica Latrte Dolce e Olbia che faranno l'esordio in Coppa il 31 agosto.

