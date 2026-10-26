Ai sedicesimi della Coppa Italia di Serie D, il Latte Dolce ci arriva sullo slancio di due ottimi pareggi e altrettanto valide prestazioni contro Anzo e Vigor Campagnano. Mercoledì alle 14.30 la squadra sassarese sarà impegnata sul campo del Teramo, vice capolista del girone F, che insegue a un punto L'Aquila.

La formazione abruzzese ha superato i trentaduesimi vincendo sul campo dell'Unipomezia per 4-3 (doppietta di Tourè e una rete a testa per Njambe e De Negri), mentre nel primo turno è dovuta ricorrere ai rigori col Notaresco dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

In campionato il Teramo sta confermando le qualità del reparto offensivo: 24 gol in nove partite. il più prolifico del girone. Il bomber è Pavone, con 8 reti, invece è a quota 4 il centrocampista Carpani, così come l'attaccante Njambe. Nel Latte Dolce invece sembra si sia sbloccato Sorgente, andato a segno nelle ultime due gare. Certo è che la squadra allenata da Michele Fini dovrà fare una grossa prestazione per superare il turno contro una delle formazioni date favorite per l'approdo tra i professionisti.

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