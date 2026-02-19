La 22ª giornata del campionato di Eccellenza si disputa sabato alle ore 15 su tutti i campi, ad eccezione della sfida Calangianus e Tortolì, rinviata a domenica 22 febbraio alle 15. Il posticipo si è reso necessario in seguito all’ordinanza del Comune di Calangianus che ha disposto la chiusura dell’impianto comunale nella giornata di sabato per una manifestazione cittadina; la nuova data è stata fissata di comune accordo tra le società, con il benestare del Comitato.

Il turno si annuncia particolarmente significativo sia per la corsa al vertice sia per la lotta salvezza. In testa alla classifica c’è la Nuorese con 40 punti, chiamata a difendere il primato nella delicata trasferta sul campo dell’Ilvamaddalena, terza a quota 37 e desiderosa di riscattare l’ultimo passo falso. Un vero e proprio scontro diretto che potrebbe ridisegnare gli equilibri della parte alta della graduatoria.

Proverà ad approfittarne l’Ossese, seconda con 39 punti e ancora imbattuta, che ospita il fanalino di coda Sant'Elena. Sulla carta l’impegno sembra favorevole ai bianconeri, ma la pressione del risultato impone massima attenzione per non perdere terreno dalla vetta.

Riflettori puntati anche sul confronto diretto tra Lanusei (35 punti) e Tempio (34), divise da una sola lunghezza e pienamente in corsa per un piazzamento playoff. In ottica zona alta, interessante anche la sfida tra Iglesias, a quota 29, e Atletico Uri, sesto con 33 punti e intenzionato a consolidare la propria posizione.

Nella parte centrale e bassa della classifica pesano punti importanti in Carbonia–Santa Teresa: il Carbonia (23 punti) cerca un successo che gli consentirebbe di allontanarsi dalla zona playout, mentre il Santa Teresa Gallura (25) punta a dare continuità agli ultimi risultati utili. Sfida delicata anche tra Ferrini (21) e Taloro Gavoi (26), con i padroni di casa alla ricerca di punti preziosi per risalire la graduatoria.

Completa il programma Villasimius–Buddusò,, due squadre che vogliono mettere distanza dalla zona più pericolosa della classifica.

Infine, domenica, il posticipo tra Calangianus (29 punti) e Tortolì (21) chiuderà il quadro della giornata: i giallorossi puntano ad allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ogliastrini sono chiamati a fare risultato dopo essere scivolata in zona retrocessione

