Venerdì 20 febbraio alle ore 16,15 presso l’Aula consiliare del Comune di Serramanna (via Serra 32), si svolgerà la conferenza di presentazione della Final Four di Coppa Italia categoria Juniores/U19 di calcio a 5, in programma domenica 22 febbraio presso il Palazzetto dello sport di Serramanna (sò Centro Sportivo Bia Nuraminis), con ingresso libero e gratuito. La Final Four è organizzata dal Comitato Regionale/Delegazione Calcio a 5 con la collaborazione della società locale Cechiciak Serramanna.

Alla conferenza saranno presenti il Sindaco Gabriele Littera, la Vicesindaca e Assessora allo Sport Michela Medda, il Presidente del CR Sardegna e Vicepresidente LND Gianni Cadoni, il Delegato regionale per il calcio a 5 Luca Fadda, il Presidente della Società "Cechiciak Serramanna", Vinicio Putzolu

