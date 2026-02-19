Calcio a 5, domenica a Serramanna la Final Four di Coppa Italia JunioresVenerdì la conferenza stampa di presentazione nell’aula consiliare
Venerdì 20 febbraio alle ore 16,15 presso l’Aula consiliare del Comune di Serramanna (via Serra 32), si svolgerà la conferenza di presentazione della Final Four di Coppa Italia categoria Juniores/U19 di calcio a 5, in programma domenica 22 febbraio presso il Palazzetto dello sport di Serramanna (sò Centro Sportivo Bia Nuraminis), con ingresso libero e gratuito. La Final Four è organizzata dal Comitato Regionale/Delegazione Calcio a 5 con la collaborazione della società locale Cechiciak Serramanna.
Alla conferenza saranno presenti il Sindaco Gabriele Littera, la Vicesindaca e Assessora allo Sport Michela Medda, il Presidente del CR Sardegna e Vicepresidente LND Gianni Cadoni, il Delegato regionale per il calcio a 5 Luca Fadda, il Presidente della Società "Cechiciak Serramanna", Vinicio Putzolu